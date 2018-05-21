«Прямая линия» с Путиным состоится без участия зрителей

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Формат программы, которая в текущем году появится на экранах некоторых россиян уже в 17-й раз, очень изменится. На такой шаг было решено пойти, чтобы сосредоточиться на проблемах телезрителей. Политологи считают, в желании перемен жителей РФ поменять кадры во власти не выходит, поэтому стоит менять форматы.

О том, что 7 июня «Прямая линия» с президентом РФ Путиным пройдёт впервые без участия живых зрителей стало известно из сообщений анонимных источников, которые принимают участие в подготовке передачи.

Политолог Аббас Галлямов считает, что жители РФ хотят перемен и Кремль делает что-то новое. Однако россияне не хотят сами что-то менять, так как уже привыкли к Путину. Они ждут, пока он сам что-то поменяет.

По мнению Галлямова, новый формат «Прямой линии» с Путиным полностью обоснован. Ведь лучше было бы менять кадры, но если случилось, как случилось, то хотя бы изменить формат. Но за 18 лет правления Путина изменить что-то слишком сложно, просто нет вариантов.

Галлямов считает, что перед людьми говорить легче, чем перед камерой. Тем более, видеть эмоции людей интересней и зрителям. Но общение «через экраны» сейчас в тренде, хотя и за последние года наблюдается значительное уменьшение зрителей «Прямой линии».