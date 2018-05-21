США не собираются выводить войска из Сирии

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Проанализировав ситуацию в Сирии, эксперты уверенны, что США будет до последнего бороться за данную зону влияния. Выводить свои войска из страны в ближайшее время они не собираются.

Ситуация в Сирии постоянно изменяется, что доставляет местным жителям неудобства, а мировому сообществу добавляет новые проблемы. Директор Института востоковедения РАН Виталий Наумкин проанализировал ситуацию и пришел к заключению, что американская армия не собирается покидать территорию данного государства.

Встречаясь с президентом Сирии Путин заявил, что сирийская армия добилась значительных успехов в борьбе с террористическими формированиями. Такие победы привели к стабилизации политической ситуации.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, из страны необходимо было вывести все иностранные силы, что приведет к полному политическому урегулированию – этого добивается Россия и Турция. Такой процесс длительный и требует серьезной подготовки. Российская армия, подчиняясь достигнутым решениям, постепенно выводит своих солдат из Сирии, все меньше вовлекая их в различные операции. Американская армия на такой шаг пока не решилась и в полном объеме удерживает свой контингент на территории Сирии.