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Евросоюз получит свою выгоду от нового газового проекта, который необходим Болгарии.

Президент Болгарии Румен Радев выступил с предложением о начале строительства нового газопровода из России в Европу по дну Чёрного моря, чтобы обеспечить страну прямыми поставками газа. Политик подчеркнул, что эти планы подобны тем, которые продвигает Германия. Обе страны входят в состав Евросоюза и стремятся соблюдать правила Третьего энергетического пакета, считает Радев. Глава государства подчеркнул, что строительство газопровода необходимо как Болгарии, так и ЕС. Он подчеркнул, что новый маршрут позволит обеспечить «голубым топливом» также Сербию, Венгрию, Австрию и часть Италии.

Ранее мы писали, что США признали свою беспомощность в вопросе «Северного потока-2». Попытки Вашингтона настроить Европу против России и вынудить закупать американский сжиженный газ, не увенчались успехом.