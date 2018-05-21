Жириновский предлагает ввести обязательные курсы по охране здоровья

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Политик считает такие занятия необходимыми, как охрана труда.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести обязательные курсы по охране здоровья. Данным предметом, считает депутат Госдумы, необходимо дополнить программу обучения в школах и вузах, а также проводить по нему лекции на предприятиях. Политик считает, что рано или поздно год обучения медицине для всех станет обязательным. Как минимум, по мнению главы парламентской фракции, необходимо учредить обучение по охране здоровья частично в учебных заведениях и трудовых коллективах. Политик высказал недоумение, почему до сих пор власти этого не сделали, ведь уже давно существуют такие предметы, как охрана труда.

Ранее мы писали, что Жириновский раскритиковал состав нового правительства. Политик считает, что новая команда премьера Дмитрия Медведева не сможет эффективно выполнять задачи по развитию государства. Как известно, ЛДПР подавала свои кандидатуры на различные посты в правительстве, однако они были отклонены.