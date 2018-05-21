Яровая прокомментировал статью об «оскорбительном букете» Путина для Меркель

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В материалах немецкого информационного издания Bild указывается, что своим шагом российский президент хотел на самом деле оскорбить канцлера Германии, напомнив ей, кто мужчина, а кто женщина.

Сейчас же депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала эту статью об «оскорбительном букете». Народная избранница считает, что люди в современном мире начали терять эстетику и красоту отношений между друг другом. Яровая считает, что следуя такой логике можно посчитать оскорблением обращение «фрау» или же «госпожа». По мнению депутата, дарить цветы женщинам – просто хорошая традиция.

Однако немецкое информационное агентство Bild в своей статье указывает, что букетом Путин хотел оскорбить Ангелу Меркель. Журналист назвал встречу лидеров двух стран в Сочи «дипломатической дуэлью», в рамках которой оба политика обменивались ударами.

Об ударах Меркель всё понятно, но вот насчёт Путина и его букета, всё выглядит, как оскорбление. В публикации отмечается, что в высших политических кругах цветы дарить просто не принято. Политики такого уровня обходятся просто рукопожатием.

Журналист считает, что Путин своим букетом послал Меркель сигнал, что она женщина, а он мужчина. Он также отмечает, что встреча лидеров обеих стран была переполнена традиционным противостоянием на высоком уровне.