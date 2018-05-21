На Донбассе в результате ООС взяла в плен трёх участников ДНР

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Случилось это вчера, 20 мая, в результате боевого задания ВСУ в тылу противника. Кроме пленных, украинским военным удалось уничтожить одного солдата ратоборствующей стороны.

Информация об этом указывается на официальной странице ООС (Операция объединённых сил) в Facebook. В сообщении указывается, что разведывательно-диверсионная группа 46, из отдельного штурмового батальона «Донбасс», провела операцию. Целью было выявления огневых мощностей и средств неподконтрольных территорий Донбасса.

В результате выполнения боевого задания в тылу противника, военные нашли наблюдательный пункт самопровозглашённой ДНР. В сообщении ООС указывается, что во время очень короткого боя силы разведывательно-диверсионной группы уничтожили одного члена ДНР, а ещё троих взяли в плен. Потерь среди украинских военных нет.

Сейчас же всё личное оружие пленников передали сотрудникам СБУ с состава ООС. Правоохранители продолжают заниматься следственными действиями.

Также в сообщении указывается, было решено, командира группы и его личный состав, которые принимали участие в рейде на Донбассе, представить к государственным наградам.