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Деятельность экстремистов курировала СБУ, а создал её помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла в Крыму деятельность экстремистской группы, целью которой была дестабилизация ситуации в регионе путём организации нападений на крымских татар. В Центре общественных связей (ЦОС) ведомства также сообщили, что создать и забросить на полуостров формирование приказал лично депутат Верховной Рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Рефат Чубаров, лидер Меджлиса крымско-татарского народа* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Содействовала созданию группы СБУ, а непосредственно формирование и курированием её занимался помощник украинского парламентария Мустафы Джемилева Эрол Велиев.

Ранее мы сообщали, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористических ячеек в Москве и Санкт-Петербурге, которые готовили теракты в городах России накануне ЧМ-2018. Боевики намеревались осуществить нападения на болельщиков и спортсменов во время мирового форума.