«Новые санкции»: В Британии собираются перекрыть поток «грязных» денег из РФ

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Речь идёт о мерах, которые в Соединённом Королевстве введут против отдельных личностей. Их обвиняют в коррупции и отмыванию денег. Как уточняют в правительстве, они имеют отношение к Кремлю.

С инициативой ввести новые санкции выступил в комитете Палаты общин по международным делам парламента Британии.

Парламентарии обратились с призывом перекрыть поток «грязных» денег из РФ, и заняться теми, кто участвовал и был официально на этом пойман. Кроме отмывания денег в комитете отметили и нарушения человеческих прав этими лицами.

Стоит отметить, что здесь имеется в виду компания En+ Group, которая участвовала на торгах в Лондонской бирже, несмотря на санкции и запрет. Кроме того, есть и много других компаний с лицами, деятельность которых незаконна. Точный список ещё не известен.