Французские бизнесмены продолжают работу с РФ и Ираном

Сегодня, 11:15

Таким образом они продемонстрировали, что не намерены смешивать политику с интересами экономики. Введённые против России санкции обязывали их поступить против логики бизнеса.

Сообщение об этом сделал Павел Шинский, являющийся гендиректором во Франко-российской торгово-промышленной палате. С его слов, французские бизнесмены продолжают работу в Иране. Также они не намерены сворачивать свой бизнес и в РФ.

Шинский подчеркнул, нельзя производить смешивание политики и бизнеса. Нельзя закрывать зарубежным компаниям доступ к возможностям российского рынка.

В то же время он отметил, что санкции США оказывают своё негативное влияние. Множество российских компаний попали под введённые запреты. Французские предприниматели также в затруднительном положении. Это связано с тем, что большинство их компаний располагают активами на территории США.

Сейчас Петербург принимает международный экономический форум. Свою информацию Шинский предоставил в его кулуарах.

Он напомнил, даже при самых сложных отношениях состав делегаций США, прилетающих в РФ, был весьма внушительным. Бизнес имеет зависимость от политики, но в то же время существует отдельно от неё.

Ранее министр экономики Франции сообщал, что его страна не намерена мириться с тем, что в мировой экономике США намерены безраздельно доминировать.