В Украине зрители телеканала назвали Крымский мост «мостом мира»

Сегодня, 11:07

Строительство переправы положительно скажется на отношениях России и Украины. Так считает большинство участников интерактивного голосования.

В эфире одного из центральных информационных телеканалов Украины NewsOne показали отношение зрителей к Крымскому мосту. 95% из них назвали его «мостом мира». Редакция авторской программы «Субъективные итоги» с Анной Герман предложили украинцам ответить на вопрос, чем же для них является Крымский мост – «мостом мира» или «мостом войны». Ведущая напомнила, что переправу через Керченский пролив хотели построить ранее президенты Кучма и Янукович, но из-за отсутствия финансирования украинско-российский проект не состоялся. В итоге Россия возвела мост без участия Украины. Герман также призвала зрителей дать взвешенный ответ на данный вопрос, рассуждая при этом о будущем страны. По итогам голосования, подавляющее большинство респондентов назвали Крымский мост «мостом мира».

К слову, украинские политики, в отличие от рядовых граждан, демонстрируют менее дружелюбные взгляды относительно Крымского моста. К примеру, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что переправа понадобится «оккупантам» при выводе войск из Крыма, а министр иностранных дел Павел Климкин назвал мост «путём в никуда».