Пушков: Британия и США закупают российский газ вопреки санкциям

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Запад участвует в соревнованиях по глупости и русофобии, отметил Пушков. Свое мнение глава Комиссии Совфеда по информполитике написал в Twitter.

Алексей Пушков написал в Twitter: «То букет цветов для Меркель - оскорбление, то газ из России - «угроза для демократии». Соревнование в глупости и русофобии. На деле угроза, как показала последняя холодная зима, это нехватка газа. Как прихватило, так и Британия, и США наш газ стали закупать вопреки санкциям». Мнение политика поддерживают пользователи социальной сети, которые поставили около 200 лайков и сделали 84 ретвита.

На днях Ангела Меркель посетила Сочи, где встретилась с Владимиром Путиным. Британский таблоид решил, что таким жестом канцлер ФРГ показала независимость страны от США. Президенты встретились после того, как Америка покинула ядерную сделку с Ираном.