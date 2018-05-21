Дмитрий Кобылкин станет министром природных ресурсов и экологии

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18 мая российские граждане узнали о том, что пост министра природных ресурсов и экологии страны получит губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Его кандидатура была внесена премьер-министром Дмитрием Медведевым и одобрена президентом Владимиром Путиным. Об этом написало ИА «СеверПресс».

Сообщается, что Дмитрий Кобылкин занимал пост губернатора Ямала с 2010 г. Успешность его труда была доказана переизбранием на следующий срок пятью годами позднее. Так, порядка 80% от бюджета региона шло на социальные расходы. Также губернатор сделал большой прорыв в развитии Арктического региона. При нем возвели морской порт Сабетта, а также состоялся запуск первой очереди завода «Ямал СПГ». В регионе реализуется проект «Северный широтный ход», благодаря которому Ямал и большая земля будут объединены.

В ЯНАО идет активная реализация проекта «Комфортная городская среда».

Дмитрий Кобылкин также уделял повышенное внимание переселению северян в новые многоэтажки из ветхого и аварийного жилья.