Оппозиционер Гудков пожаловался на непогашенный «долг» по решению суда

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Политик уверен, что его бывший оппонент намерен взыскать с него деньги «по второму кругу».

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков пожаловался на то, что на портале Госуслуг до сих пор имеется информация о невзысканной с него задолженности в рамках исполнительного производства по решению Пресненского райсуда Москвы, который обязал политического деятеля выплатить компенсацию за распространение ложных сведений о бывшем следователе МВД Павле Карпове. Последнего в эфире программы «Железные леди» на НТВ в апреле 2013 года политик обвинил в причастности к «делу Магнитского» и хищению 5,5 миллиарда рублей. Экс-полицейский обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, где сперва добился компенсации в 3 тысяч и рублей, а затем в апелляции увеличения данной суммы до 100 тысяч рублей.

На своём Telegram-канале Гудков пишет, что уже давно погасил все задолженности перед Карповым и просит ФСПП убрать запись с портала Госуслуг, которая, по его мнению, появилась там «не случайно». Политик уверен, что экс-полицейский намерен взыскать с него деньги повторно.