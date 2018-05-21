Клинтон взяла на выпускной Йельского университета шапку-ушанку

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Демонстрируя стереотипный символ России, Клинтон призвала выпускников присоединяться «к ним».

На церемонию вручения дипломов Йельского университета экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла чёрную шапку-ушанку с красной звездой-кокардой. Американская пресса сочла данный жест очередным намёком на вмешательство России в президентские выборы 2016 года. Конкретики добавила и сама Клинтон, которая во время напутственной речи помахала шапкой и призвала выпускников присоединяться к ним (россиянам, - прим. ред.), если они будут не в состоянии их победить. Представитель Демократической партии в комментарии масс-медиа призналась, что до сих пор не может смириться с поражением в борьбе за пост президента и сожалеет о совершённых тогда ошибках.

Ранее американский политик Бетси Маккоуи назвала Хиллари Клинтон позором Америки.