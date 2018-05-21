Путина в Китае покатают на высокоскоростном поезде

Сегодня, 08:18

Визит начнётся уже 8 июня и продлится следующие несколько дней. Однако это не самое важное. Дело в том, что запланирована историческая встреча главы РФ с китайским председателем Си Цзиньпином. В МИД обеих стран надеются, что после встречи отношения должны выйти на новый уровень в плане торгово-экономического сотрудничества.

Информацию о том, что 8 июня Путин приедет в Китай и его там покатают на высокоскоростном поезде, подтвердил Дмитрий Песков. В сообщении указывается, что российский глава прокатится на нём в город Тяньцзинь, который находится в 96 километрах от китайской столицы.

После этого, 9 и 10 июня Путин примет участие во встречах с главами государств и правительств ШОС. Встреча будет проведена 9 и 10 июня в Циндао. Во время визита глава РФ также намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В МИД обеих стран подчёркивают, что это событие будет очень важное для РФ и Китая.

Представители последнего отмечали, что торгово-экономические отношения развиваются очень стабильно и имеют тенденцию к улучшению. Об этом говорит статистика, ведь в 2017 году объём торговли между КНР и РФ достиг на 84,07 миллиардов долларов, что на 20,8% больше, чем с предыдущим годом.