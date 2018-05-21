В Сочи Путин и Моди обсудят двустороннее сотрудничество

Сегодня, 08:13

Российско-индийская дружба всегда была взаимовыгодной и плодотворной. Ее новые перспективы обсудят на двусторонней встрече Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В пресс-службе Кремля сообщили, что сегодня, 21 мая, в Сочи состоится рабочий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди. В рамках поездки у него пройдет встреча с президентом России, во время которой будут оговорены дальнейшие перспективы дружбу между двумя странами. Сообщается, что на встрече будут обсуждаться и вопросы международной политики.

В МИД Индии рассказали, что визит Моди в Россию является важным, ведь долгосрочное сотрудничество с Россией всегда было в приоритете у индийского руководства. Напомним, что в текущем году Владимир Путин еще не встречался с руководством Индии, а последняя беседа с Моди прошла в сентябре 2017 года в рамках саммита стран БРИКС.

В Индии Россию всегда считают другом и надежным партнером не только в экономическом, а и в политическом плане. Предполагается, что во время встречи Путина и Моди будут обсуждаться и вопросы санкций СГША против России. Ожидается, что будет затронута тема транспортный коридор "Север - Юг", который должен соединить Индийский океан и Персидский залив через Каспийское море с Россией и через Санкт-Петербург - с Северной Европой.