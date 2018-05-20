Порошенко анонсировал прекращение «русского мира» в Донбассе

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20 мая Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий. Выступая перед соотечественниками с речью, президент Петр Порошенко в очередной раз назвал Россию «агрессором», использующим «культурный империализм» для покорения других стран.

«Прикрываясь запатентованным выражением «русский мир», Россия использовала ядовитый коктейль под названием культурный империализм для покорения других стран, либо влияния на них. Это была артподготовка для нынешней агрессии», - заявил украинский президент.

Поздравляя соотечественников с Днем памяти жертв политических репрессий, Петр Порошенко анонсировал прекращение в «оккупированном» Донбассе «русского мира». Вспомнил лидер украинцев и «ленинопад», убравший препятствие для независимости Украины.

Ранее в ДНР обвинили ВСУ в переброске запрещенной Минскими соглашениями военной техники.