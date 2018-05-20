ДНР: Украина перебросила в Донбасс запрещенную «Минском» артиллерию

Сегодня, 22:20

Киев доставил в зону военного конфликта ВСУ и ополченцев запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы, сообщил прессе Эдуард Басурин, замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

Информацию о переброске в Донбасс более 20 боевых автомобилей и 12 противотанковых пушек «Рапира» передали Басурину жители пребывающего в состоянии войны региона, заметившие прибытие эшелона на станцию Константиновка. Разгрузив поезда, запрещенную «Минском» артиллерию отправили в Лозоватское (20 км от эпицентра боевых действий). В обращении к мониторинговой миссии ОБСЕ замглавы оперативного командования ДНР сообщил, что Украина перебросила непредусмотренную Минскими договоренностями технику.

Прокомментировал Басурин и вчерашний обстрел ВСУ Горловки. Накануне Киев нарушил международные соглашения, применив против ополченцев боеприпасы со шрапнелью. Теперь весь Комсомольский район усеян гвоздями, подытожил представитель ДНР.

Ранее ополченцы заявили о намерении добиться уголовного преследования Интерполом лиц, причинивших физических вред мирным жителя Донбасса.