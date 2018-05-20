Джеймс Глинн: Многие из террористов ИГ находятся в Абу-Кемаль и Хаджин в Сирии

Сегодня, 22:12

Официальный представитель операции коалиции США Джейми Джеррард сообщил о местонахождении боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

По словам Джеррарда, часть боевиков находится в Аль-Букемаль, а некоторые из оставшихся в окружении в районе к северу от города Аль-Букемаль и в городе Хаджин. Коалиция отмечает, что на данный момент времени наблюдается снижение власти и влияния боевиков.

Напомним, что США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, однако, в Сирии они работают не получив согласия от властей государства.

Следует отметить, что «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за ситуацию в Грозном, когда предпринималась попытка захвата прихожан в храме Михаила Архангела. Рамзан Кадыров заявил, что данная организация берет на себя ответственность «за все, что угодно», а в Чечне ИГ* нет и не будет.