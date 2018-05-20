В Израиле представили новый боевой внедорожник Mantis

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Бронированный вездеход отличается высоким уровнем защиты, нестандартным внешним видом и повышенной проходимостью.

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Сход с конвейера Mantis прокомментировал глава Carmor Эйтан Зайт. Боевой внедорожник попал в весовую категорию для 9 тонн, являющуюся самой широкой и востребованной на рынке военной техники. В Израиле рассчитывают на способность Mantis решать многоцелевые задачи, в частности, ведение боевых действий, патрулирование, командование, передвижение в труднопроходимой местности и разведка. Массивный каркас защищает внедорожник Mantis от удара извне, а сравнительно небольшой вес техники позволяет ей сохранить высокие динамические качества и маневренность. Новый боевой вездеход отлично выдерживает атаку минами и фугасами, подчеркнул Эйтан Зайт.

Также в Израиле представили перечень скрывающихся под капотом Mantis запчастей. Внедорожник оснащен 6,8-литровым мотором с шестью цилиндрами, приводящимся в действие 6-скоростной автоматикой. Объем двигателя составляет 360 л.с.. Широкие массы смогут ознакомиться с израильским боевым вездеходом в начале июня на выставке вооружений Eurosatory в Париже.