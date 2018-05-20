Кадыров: ИГИЛ прикрывают виновных в нападении на православный храм

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Глава Чечни считает, что признание ИГИЛ* в теракте это попытка отвлечь от реальных виновников нападения на храм Архангела Михаила. Кадыров утверждает, что чеченская территория освобождена от ИГ* полностью.

Рамзан Кадыров прокомментировал признание представителей ИГИЛ* в том, что это они совершили нападение на мирных жителей во время богослужения. Однако лидер Чечни не считает это правдой, так как уверен, что в его стране террористов нет. Своим признание ИГИЛ* решили отвести подозрение от людей, которые реально виновны и должны понести наказание за смерти невинных людей.

Рамзан Кадыров заявил, что в обвинении ИГ заинтересованы некие западные СМИ. Дело в том, что группировку уже практически удалось полностью разгромить, однако разговоры о ее деятельности не утихают. Глава Чечни считает, что целью СМИ в данном вопросе является внушение миру, что ИГИЛ до сих пор сильны и могущественны, но на самом деле в теракте в храме Архангела Михаила виновны другие люди.