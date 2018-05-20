«Нелегитимные»: Госдеп США не признал президентские выборы в Венесуэле

Сегодня, 21:50

20 мая в Венесуэле стартовали досрочные выборы главы государства, которые нельзя назвать свободными и справедливыми, считает американский дипломат Хезер Науэрт.

«Так называемые президентские выборы в Венесуэле – нелегитимные. Мировые демократические государства, в том числе США, поддерживают неотъемлемое право венесуэльского народа на избрание своих кандидатов посредством справедливых и честных выборов», - не признал Госдеп США волеизъявление в Венесуэле.

Сегодня в 06:00 по местному времени Николас Мадуро, Рейнальдо, Хавьер Бертуччи и Энри Фалькон вступили в схватку за президентское кресло Венесуэлы. Мадуро посетил избирательный участок, в очередной раз напомнив главную цель предвыборной кампании – восстановление экономики страны.

«Я проведу экономическую революцию, посвящу жизнь воскрешению венесуэльской экономики, которая потрясет мир, чего бы это ни стоило», - пообещал соотечественникам Мадуро.

Также действующий президент планирует объявить войну коррупционерам и криминальным бандам.