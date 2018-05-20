Independent: Меркель показала независимость ФРГ от США встречей с Путиным

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Встреча состоялась в Сочи, несмотря на разные взгляды на санкции, Сирию, Крым, Скрипалей и хакерские атаки. Политическое объединение связано с выходом Америки из ядерной сделки с Ираном.

Британский таблоид Independent считает, что Ангела Меркель своей встречей с Владимиром Путиным показала независимость ФРГ от США. Канцлер неоднократно заявляла, что разные взгляды с Россией не отменяют ведение с государством диалога и обсуждать различные факты. Германский лидер согласилась с Путиным в необходимости возобновления нормальных контактов для двух сторон.

После того, как США отказалось от участия в ядерной сделке, Европа активировала кампанию по сохранению плана действий. В этой теме Россия, как давний партнер Ирана, готова помогать в реализации задуманного. Independent считает, что это выступает отличным шансом для России и приведет к смягчению эмбарго.