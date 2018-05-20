Авианосцы США бессильны против Ту-22МЗМ с ракетами Х-32

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У Пентагона появился новый повод для беспокойства. На смену наводившим страх на американцев ядерным воздушным ракетоносцам Ту-160 и «Блэк Джеку» скоро появится новая «убойная сила».

Считается, что авианосцы США станут ещё более беспомощными против ядерных ракетоносцев Ту-22МЗМ. Они будут нести на своём борту новейшие ракеты Х-32.

Самолёт стал итогом глубокой модернизации своего предшественника. Первый полёт Ту-22МЗМ с ракетами Х-32 намечен на август этого года. Этот самолёт, считающийся составной частью «ядерной триады РФ», вполне доработан. Эксперты полагают, на боевое дежурство он заступит уже осенью 2018 года.

Ту-22МЗМ является полностью адаптированным к условиям современного боя. Он получит «цифру» и новое вооружение. Полётные свойства его предшественника были столь хороши, что самолёт приступит к боевым дежурствам очень скоро.

При этом, авиастроители говорят, речь не о строительстве новых воздушных огромных боевых машин. Речь о том, как их модернизировать в соответствии с изменившимися условиями.

К слову, в США идут по тому-же пути. Только их В-52 устарели, и по мнению многих экспертов, совершенно безнадёжен. Другого аналога этому сверхтяжёлому бомбардировщику с винтовыми двигателями в стране не разрабатывается.

Российские специалисты, помимо усовершенствований в двигательной части, предлагают вооружение Ту-22МЗМ ракетами Х-32. После этого авианосцы США «отдохнут». Навсегда.