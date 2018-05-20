ВКС России «наводят порядок» на юге Дамаска

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Исламисты закрепились в данной части столицы и ещё оказывают сопротивление армии Сирии.

В Дамаске при участии ВКС России проходит операция по «наведению порядка» и зачистке южных окраин города от исламистских группировок. Российская авиация оказывает поддержку с воздуха подразделениям правительственных войск САР. Источники в Минобороны РФ сообщают, что боевики «Исламского государства»* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) закрепились районах Хаджар аль-Асвад и Ат-Тадамуна. Сирийские военные блокировали эту часть города и пытаются вытеснить террористов из городских кварталов. Источники утверждают, что деятельность ВКС России в Дамаске оказалась достаточно эффективной.

Ранее мы писали, что российская военная полиция приступила к патрулированию юга Дамаска. Военнослужащие вышли на улицы части столицы, контролируемой сирийскими войсками.