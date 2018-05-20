Киев планирует запретить украинцам ездить в Россию

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Случаи задержания граждан, желающих посетить соседнее государство, наблюдаются всё чаще.

Киев принимает всё более масштабные меры в отношении любителей России, а также украинцев, которые намереваются посетить «страну-агрессора» по личным причинам. Граждане Украины всё чаще жалуются, что рекомендации властей превращаются в угрозы и ограничения. В частности, недавно добровольные «дружинники» из «Национального корпуса»* (организация, деятельность которой запрещена в России) задержали жительницу Киева, которая позитивно в соцсетях отзывалась о присоединении Крыма к РФ. Женщина купила несколько билетов в Москву для своей семьи, чтобы навестить родственников, однако ей так и не дали выехать, заподозрив в «сепаратизме» и пригрозив штрафом. В Сумской области недавно радикалы начали угрожать школьному учителю, который заказал тур по Золотому кольцу России, а под Харьковом силовики высадили из автобуса, следующего в Белгород, женщину, у которой якобы нашли коммунистические брошюры.

Правозащитники утверждают, что подобные события недопустимы, но уже приобретают массовый характер, однако Киев продолжает внедрять политику изоляции от России, причём делает это в первую очередь по отношению к рядовым гражданам.