Милонов ответил журналистам, назвавшим букет Путина оскорблением Меркель

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Депутат уверен, что Меркель было приятно получить цветы из рук президента России.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов ответил немецким журналистам, увидевшим «оскорбление достоинства» в преподнесении Владимиром Путиным букета роз канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Депутат напомнил представителям европейской прессы, что дарить цветы женщинам «это нормально». Обозреватель крупнейшего таблоида Германии – Bild - Юлиан Репке уверен, что акт вежливости на само деле имел целью указать немецкому лидеру на то, что она женщина. Милонов же заявил, что в этом не видит ничего плохого, а также высказал мнение, что Меркель на самом деле было приятно получить букет, поскольку в Германии после экс-канцелера Гельмута Коля «мужиков уже нет».

Ранее мы писали, что в своей статье Bild написал, что в Сочи Путин показал Меркель «кто в доме хозяин». В материале немецкой газеты говорится, что российский лидер продемонстрировал своё доминирующее положение на международной арене.