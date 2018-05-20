В Египте отреагировали на сохранение постов Лавровым и Шойгу

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Россияне не довольны, что Путин оставил этих политиков на своих постах. Правительству РФ выгодно держать на местах уже устоявшихся политиков для влияния на судьбу Сирии.

Сохранение Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу постов главы МИД и министра обороны говорит о том, что политика РФ на внешнеполитическом поприще не изменится, считает бывший помощник министра иностранных дел Египта Ашраф Акль. По его мнению, Россия, как и прежде, продолжит играть существенную роль в разрешении конфликтов на Ближнем Востоке. Эксперт считает, что подтверждением тому стала недавняя встреча Путина и Асада в Сочи. Это свидетельствует о заинтересованности России в оказании влияния на судьбу Сирии. Для Египта также назначение Шойгу и Лаврова говорит о приверженности прежним двусторонним договорённостям.

Напомним, что в минувшую пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев внёс на рассмотрение президента состав нового правительства. В числе прочих кандидатов в него вошли Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Владимир Путин позже подписал соответствующие указы о назначении министров.