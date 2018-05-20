«Пусть правит, пока не умрёт»: Грудинин предложил заменить президента на царя

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Путина, который правит Россией уже четвертый срок, уже можно считать царем.

Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин резко ответил на предложение увеличить максимальное число сроков пребывания в должности главы государства до трёх. Он заявил, что в таком случае российского лидера стоит назвать царём, который бы правил «пока не умрёт». В эмоциональном заявлении политик заметил, что он, как и его политическая сила, категорически не поддерживают инициативу парламента Чечни, который недавно предложил разрешить баллотироваться в президенты России на третий срок. Напомним, что Грудинин на последних президентских выборах занял второе место, набрав немногим менее 12% голосов избирателей.

Ранее президент РФ Владимир Путин после инаугурации заявил, что считает смыслом всей своей жизни сделать всё для России. Пост главы государства он занял уже в четвёртый раз в своей жизни.