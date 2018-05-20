«Нечего вывозить капитал»: Эксперт прокомментировал скандал с визой Абрамовича

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Если бы Абрамович строил бизнес не в Великобритании, а в России, то нынешних проблем не было бы, считает специалист.

Эксперт в области международной политики прокомментировал скандал с отказом в выдаче британской визы российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. По его мнению, бизнесмен сам поплатился за то, что в своё время вывез капитал из России в Великобританию. Специалист напомнил, что Абрамович вложил в британскую экономику миллиарды долларов, а взамен на это власти страны «отблагодарили» его столь циничным образом. Эксперт считает, что предпринимателю стоило бы развивать экономику России, которая «дала ему всё», тогда бы и проблем у него не было.

«Абрамовича не жалко, а вот миллиарды — да.», - резюмировал специалист.

Многие политологи считают, что последние события, которые происходят вокруг миллиардера, являются частью кампании по давлению Запада на российских олигархов. В числе таковых мер также вспоминают об изменениях в британское законодательство, которые предписывают банкам Виргинских островов раскрывать информацию об офшорах.