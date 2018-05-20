Джуканович предрёк членство Черногории в Евросоюзе

Сегодня, 16:53

Новоизбранный президент отметил, что страна сохранила мир, добилась стабильности в экономике и стала независимой.

Следующей в состав Евросоюза вступит Черногория, заявил после вступления в должность главы балканского государства Мило Джуканович. С учётом последних успехов членство в ЕС, как считает президент, ей уже практически обеспечено. Политик подчеркнул, что Черногория стала самой развитой страной Западных Балкан. По словам Джукановича, правительству удалось сохранить здесь мир, добиться экономической стабильности и стать независимым государством. В то же время он заметил, что Евросоюз нуждается во внутренней консолидации. Во время церемонии инаугурации президент поклялся быть честным и ответственным на новом посту, а также защищать независимость и суверенитет Черногории.

Выборы черногорского президента прошли 15 апреля. Свои голоса за Джукановича отдали 53,9% избирателей. Сам политик неоднократно говорил, что является приверженцем европейского пути развития страны.