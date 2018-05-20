«Его личное дело»: В Millhouse Capital не комментируют отсутствие визы у Абрамовича

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Источники в окружении Абрамовича говорят, что официально отказа от Британии он не получал.

Представители российского бизнесмена Романа Абрамовича в компании Millhouse Capital, управляющей инвестициями миллиардера, заявили, что не комментируют ситуацию с отсутствием у их шефа британской визы. Сотрудник фирмы Джон Манн подчеркнул, что это личное дело предпринимателя. Срок действия предыдущего разрешения на въезд и проживание в Великобритании истёк ещё в апреле этого года. Информация об отказе в получении визы появилась в британской прессе накануне. В то же время источники в окружении Абрамовича утверждают, что он ещё не получил официального ответа от властей Соединённого королевства на этот счёт. Как известно, российский бизнесмен входит в число богатейших резидентов Великобритании.

Ранее мы писали, что бизнесмен отсутствовал на финале Кубка ФА, где его клуб «Челси» обыграл обыграл «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщили, что Абрамович пропустил матч из-за проблем с визой. В то же время, по некоторым данным, предприниматель последний раз посещал Великобританию в начале апреля.