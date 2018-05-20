МИД РФ просит россиян не выходить в центр Стамбула из-за шествия черкесской диаспоры

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Организация ЧеркесФед запланировала на проспекте Истикляль антироссийскую акцию.

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) выступил с заявлением, в котором призвал россиян отказаться от посещения 21 мая центра Стамбула в связи с опасностью провокаций со стороны участников шествия черкесской диаспоры в Турции. Туристам рекомендуется покинуть проспект Истикляль и прилегающие районы, где будет проходить мероприятие. Организация ЧеркесФед запланировала проведение антироссийского шествия в центре Стамбула. О подробностях данной акции, а также требованиях митингующих ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что россиян массово задерживают пограничники Великобритании. Туристы из России сообщают, что по прилёту в Соединённое Королевство к ним возникают вопросы со стороны местных силовиков.