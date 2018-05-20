Порошенко гордится числом истребленных памятников Ленину

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Порошенко уверен, что борьба с Россией и следом СССР в стране - это его главная задача на посту президента.

20 мая он выступил с очередным заявлением. В нём он поведал о «своей главной миссии» на Украине. Он считает, она заключается в том, чтобы страна смогла безвозвратно покинуть «смертельно опасную зону притяжения» к Российской империи.

По мнению Порошенко, к этой его миссии положительно относится большинство населения Украины. Украинское общество, продолжил он, сделало свой европейский выбор, и, следовательно, должно полностью расстаться с РФ.

Одним из приоритетов в этом направлении он считает борьбу с прошлым, в частности, проведение декоммунизации.

Порошенко похвастался, что ещё в 2013 году на территории каждого украинского населённого пункта были памятники Ленину. Теперь их все снесли. Также переименовано множество улиц.

Не забыл он упомянуть и о своих заслугах в деле признания «подвигов» УПА, якобы, отстаивающей украинскую независимость.

Он полагает, что большинство его соотечественников просто обязаны возрадоваться отмене Дня Победы. То, что миллионы их дедов и прадедов сложили ради этого головы, в тексте выступления не упоминается.