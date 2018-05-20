Депутат ВРУ собрался «жечь мусоров»

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Политик показал средний палец и пообещал, что полиция Черкасс будет сожжена.

«Привет из Киева черкасским мусорам. Без нытья! Злее будем! Скоро будем жечь и этих мусоров», - прокомментировал Олег Петренко скандальное фото в Facebook.

Почему депутат ВРУ, надевший балаклаву, собрался «жечь мусоров», неизвестно. Средний палец народный избранник продемонстрировал на киевском стадионе им. Валерия Лобановского, где накануне состоялся центральный матч в украинском футболе – «Динамо» - «Шахтер».

Поступок Петренко оставил его подписчиков, мягко говоря, в недоумении. Борис Филатов, возглавляющий администрацию Днепра, назвал пост депутата ВРУ поводом для начала хаоса в Украине, из-за которого страна может потерять независимость.