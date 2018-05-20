Порошенко: СНГ вредит национальным ценностям Украины

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Лидер Украины вспомнил о национальных интересах, которые наконец-то решил отстоять для народа. Порошенко уже подписал указ об аннуляции всего договоров времен СНГ.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что все договоренности, достигнутые в рамках СНГ, сейчас вредят Украине и от них поскорее стоит избавиться. Лидер указывает на национальные интересы страны, которые страдают от постсоветских устоев. Порошенко считает, что стоит изучить все договоренности времен СНГ и выявить, которые не соответствуют национальным интересам.

По его мнению, таких соглашений множество и сейчас они наносят непоправимый вред Украине, сковывая ее действия в политическом и экономическом направлениях. Лидер Украины заявил, что его страна не будет становиться полноценной частью содружества, именуемого СНГ.

Петр Порошенко в данный период времени недоволен реализацией проекта "Северный поток-2", с помощью которого Евросоюз получает газ от России. Президент продолжает считать РФ врагом и надеется, что ЕС откажется от российского газа.