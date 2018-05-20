Сегодня, 13:37

Европа зависит от российского газа. Ресурсы РФ делают ЕС одним из экономических лидеров в мире Порошенко не доволен, что Евросоюз соглашает договор с "врагом" Украины, но власти ЕС игнорируют его мнение.

Эксперт Богдан Беспалько сказал, Порошенко, продемонстрировав свою очередную истерику по «Северному потоку-2», показал, что у него «заело пластинку». Помимо того, продолжил он, она «не слишком умная».

Безпалько сообщил, ему странно слышать заявления, что Россия, обеспечивая европейские страны энергоресурсами, представляет для них угрозу. Тем более, что потребности их в газе и другом топливе всё более возрастают.

Эксперт уверен, то, что РФ поставляет в страны ЕС качественные энергопродукты, способствует развитию их технологий. Только за счёт этого Европа может сохранять на мировом рынке свои позиции одного их экономических лидеров.

Порошенко, продолжил Беспалько, чрезвычайно этим обеспокоен. Он не может не понимать, что сотрудничество, благодаря «Северному потоку-2», будет только развиваться.

Соответственно, транзитные поставки газа через Украину резко сократятся, что приведёт к огромной дыре в госбюджете. Помимо того, отдельные участки украинской газотранспортной системы уже близки к состоянию негодности.