Россия задала неудобные для США вопросы об их позициях в Сирии

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ИГИЛ* может возродиться, если США покинет подконтрольные ей регионы в Сирии. Именно в этих районах боевики чувствуют себя комфортно. Так считает Геннадий Кузьмин, заместитель постпреда РФ при ООН.

По словам Геннадия Кузьмина, территория в Сирии, которую контролирует США, на сегодняшний день представляет собой серые районы, где террористы чувствуют себя комфортно. Россия опасается, что ИГИЛ может снова начать действовать, когда Америка покинет страну. Рано или поздно США будут вынуждены покинуть Сирию.

В рамках заседания ООН представитель России задал Америке весьма неудобные для нее вопросы, среди которых «Что происходит с сотнями террористов?», «Почему в отношении их не проводилось расследования?» и «Почему их не выдали в государства происхождения?». Пока что американские представители не готовы дать ответы на такие серьезные вопросы.