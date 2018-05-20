Россия может вернуться к запуску ракет «Сатана» без Украины

Сегодня, 11:52

Киев заподозрили в использовании химоружия на Донбассе. Об этом рассказал боец ВСУ в обращении к Дональду Трампу. Россия не поддерживает такие меры Киева, поэтому в проекте "Днепр" Украина задействована не будет.

Россия рассматривает возможность возвращения к использованию ракет «Сатана», которые Минобороны РФ планирует утилизировать и заменить на комплексы МБР «Сармат». Ранее в рамках проекта «Днепр» ракеты РС-20Б совместно с Украиной использовали для запуска космических спутников. Киев тогда отвечал за систему управления ракет. Теперь же украинскую сторону по понятным причинам задействовать не планируют. Вместо РС-20Б «Воевода» планируется использовать комплексы РС-20В. Их, по данным источников в Минобороны, осталось около 46 экземпляров. После снятия с боевого дежурства планируется направить их по конверсионной программе пусков.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в ЦРУ сообщили, что Россия готовит крылатые блоки «Авангард» к эксплуатации. По данным западных информагенств, они будут готовы к 2020 году.