Смерть не страшна: Самолет ВВС США С-130 пролетел в метре от голов военнослужащих

Сегодня, 11:25

Интернет-сообщество поражено безрассудством солдат Саудовской Аравии, едва не погибших под фюзеляжем американского транспортника.

Бреющий полет самолета С-130 запечатлели на видео аравийские военнослужащие, которым, судя по всему, смерть не страшна. Транспортник ВВС США пролетел на огромной скорости в метре от голов солдат, отреагировавших на собственное безрассудство улыбками и веселыми выкриками. Один из армейцев даже попытался коснуться к фюзеляжу американского транспортника, однако высота полета позволила экстремалу сохранить руку.

Самолет ВВС США С-130 состоит на вооружении армии Саудовской Аравии. Монархия активно применяет его в Йемене, из-за чего пилоты часто могут практиковать летные навыки. Как видим, иногда им становится скучно просто летать.