Трамп сам себя назначил лауреатом Нобелевской премии мира

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Он решил заполучить копию медали, которую выдают настоящим лауреатам. Наградой он хвастается перед посетителями Белого дома.

Белый дом уже подтвердил этот факт. СараХакаби Сандерс, являющаяся пресс-секретарём администрации, сообщила журналистам в ходе ежедневного брифинга, что Трамп действительно взял на себя подобную инициативу.

Он решил не дожидаться решения Нобелевского комитета. Сандерс сообщила, что у медали изящная подставка, для которой использовался чёрный бархат. На награде – гравировка о том, что Трамп является лауреатом 2018 года.

Пресс-секретарь полагает, что Трамп вправе считать себя стопроцентным кандидатом на эту награду. Это, с её слов, следует из «успехов в Сирии, Северной Корее, Иране и везде». Сандерс считает решение Нобелевского комитета обычной формальностью.

Поддельную медаль Нобелевского лауреата на столе президента США заметил семиклассник Генри Клугян из Мэриленда. Его вместе с одноклассниками привезли в Белый дом на экскурсию.

Молодой человек оказался наблюдательным и разместил информацию в Сети. Там же он сообщил, ему показалось странным, что Трамп вручил медаль сам себе. Однако, продолжил он, кому какое дело.