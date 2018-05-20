Санкции Дональда Трампа в отношении Ирана угрожают жизненно важному проекту торговли в Афганистане

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Решение президента США выйти из иранского ядерного соглашения и вновь ввести санкции в отношении Тегерана негативно отразиться на экономике Афганистана. Данные санкции могут сорвать проект, который поможет экономике Афганистана стать независимой и прекратить войну в стране.

Индийский портовый комплекс Чабахар в Иране поможет стране начать зарабатывать миллионы долларов благодаря торговле с Индией и прекратить быть зависимой от враждебного соседа Пакистана. Строительство экономики Афганистана также снизило бы зависимость Кабула от иностранной помощи и препятствовало б незаконной торговле опиумом - основному источнику доходов для исламского движения «Талибан».

Однако решение президента США вновь ввести санкции в отношении Ирана и преследовать финансовые институты за ведение бизнеса с Тегераном негативно отразится на деятельности Чабахара, так как банки откажутся от финансирования, чтобы избежать огромные штрафы.

Запущенный в 2016 году совместный проект Иран-Индия-Афганистан входит направлен на развитие торговли в Афганистане и закладывает основы для горнодобывающей промышленности, способной использовать свои миллиарды долларов в неиспользованных запасах полезных ископаемых.

Однако санкции Дональда Трампа препятствуют развитию Афганистана, которое означало бы скорейший мир в стране. Напомним, что США считает главной стратегической миссией в Афганистане именно окончание в нём войны.