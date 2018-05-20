Россия поставит Армении зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2»

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Ереван продолжает активно перевооружать свою армию. Специалисты, во многом, связывают это с неутихающим азербайджано-карабахским конфликтом.

Через несколько месяцев Россия поставит вооружённым силам Армении зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2». Они относятся к ЗРК малой дальности.

Ранее Россия выделила Армении льготный военный кредит. Его сумма составляла 200 млн долларов. После того, как он был реализован, Москва предложила Еревану второй на 100 млн. Артак Закарян, являющийся заместителем главы Минобороны Армении, сообщил, что в рамках этого займа были подписаны 3 контракта для укрепления ПВО страны.

Один из контрактов касается именно «ТОР-М2». Этот комплекс способен обстрелять четыре цели, летящие на высоте от 10 метров и до 10 километров. Дальность стрельбы – 15 километров. Особенностью ЗРК «ТОР-М2» является то, что он способен вести огонь при движении. Таким образом, уничтожение противником этого комплекса является весьма сложной задачей.

Модификация получила увеличенное количество ракет на пусковой установке. Теперь их 16. «ТОР-М2» на гусеничном шасси считается одним из самых надёжных и эффективных войсковых ЗРК в мире. Основная задача комплекса – прикрывать командные пункты, ключевые объекты инфраструктуры и тому подобное. Система может поражать не только самолёты или вертолёты. Она способна сбивать крылатые и тактические ракеты и даже авиабомбы.