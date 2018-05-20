Дмитрий Медведев отпраздновал переназначение в ресторане Сочи

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Вместе с ним на берегу Черного моря отдыхали и другие министры. Наталья Тимакова, пресс-секретарь Медведева, сообщает, что на будущей неделе пройдет первое заседание правительства в новом составе.

Когда выборы президента в России выиграл бессменный Владимир Путин, его замом без лишних вопросов стал Дмитрий Медведев. Такой тандем уже зарекомендовал себя на международной арене в борьбе за права российского государства. По этой причине президент РФ утвердил все кандидатуры министров, которые предложил премьер.

По данным СМИ, свое переназначение Дмитрий Медведев отметил в ресторане, расположенном на набережной в Сочи. Сообщается, что среди гостей были известные министры, но их имена и фамилии остались за кадром. Премьер выбрал место для отдыха на Черном море, так как с будущей недели у него начинается активная работа с новым составом министров.