Франция разместила на границе Ирака и Сирии шесть артиллерийских батарей

Сегодня, 08:19

Париж продолжает наращивание своих боевых подразделений в зоне сирийского конфликта. Сейчас туда стало поступать тяжёлое вооружение.

В частности, Франция направила туда шесть артиллерийских батарей, которые разместила на границе Ирака и Сирии. Сообщается, что на боевые позиции они встали чуть севернее селения Багуз. Французские артиллеристы сейчас заняты проведением учебных стрельб.

Специалисты отмечают, что Франция проявляет наибольший интерес к Ракке, Айн Исе, Хасеке и Мюнбичу. Именно там она наращивает свои вооружённые контингенты.

Их переброску из Ирака на территорию Сирии производят через КПП «Симелька». Помимо французских ВВС, там уже находятся сухопутные части. Сейчас, видимо, их предполагается дополнить артиллерией.