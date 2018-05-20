Украина оштрафует проехавшего по Крымскому мосту блогера

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Виктор Петровский, являющийся известным видеоблогером из Николаева, решил лично в числе первых проехаться по мосту. Теперь ему за это грозит штраф крупного размера.

С такой информацией выступил Олег Слободян, возглавляющий украинскую Госпогранслужбу. Блогера Украина оштрафует, поскольку, согласно законодательству этой страны, он, проехав в Крым по Крымскому мосту, нарушил установленные правила.

Слободян сообщил, что действия блогера были незаконными. Тот посетил полуостров не через украинский погранпост. Теперь, когда он будет возвращаться назад на Украину с использованием действующих пунктов пропуска, его обяжут выплатить штраф. Его размер эквивалентен 8,3 тыс. рублей (3 тыс. гривен).

Блогер Петровский в своём аккаунте в YouTube разместил видео, на котором он делится впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. Он сообщает подписчикам, что мост является реальным, а не «надувным», и с очень хорошим качеством дороги.

Первое впечатление, продолжил блогер, просто - молодцы. Что сказали, то и сделали.