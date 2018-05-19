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Украинский президент Указал, что благодаря его работе армия Украины вышла на новый уровень и стала сильнее. Также Порошенко считает, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом - это его личная заслуга и граждане его страны должны благодарить его за это.

Петр Порошенко решил похвастаться перед своим народом всеми достижениями, которые он считает гордостью Несмотря на то, что большинство украинцев нелицеприятно высказываются касательно президентства бизнесмена, он считает, что сделал очень много для своей страны. Как минимум, утверждает президент, сейчас все солдаты украинской армии, которые вернулись с военных действий в ДНР и ЛНР, обуты, одеты и накормлены.

Также Порошенко преувеличил свои заслуги в заключении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Президент Украины гордится тем, что за свой президентский срок ему удалось организовать безвизовый режим для украинцев более чем с0 100 странами по всему миру. Но главной своим достижением Порошенко считает укрепление армии Украины, которая до него пребывала в плачевном состоянии.

Украинские политологи высмеяли хвастовство президента, который, по их словам, "перетянул одеяло на себе", пренебрегая заслугами других.