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Математик просчитал, что реальные показатели Путина на выборах составили всего 46%, общественности же заявили о 76%. Также, по словам профессора Степана Сулакшина, явка на выборы президента Российской Федерации в 2018 году составила не 67,5%, а до 55%.

Это говорит о том, что граждане РФ в 2018 году не смогли сделать выбор, который высказывал бы их реальные мысли и желания. С помощью математических вычислений Сулакшин смог доказать, что выборы президента, победителем которых стал Владимир Владимирович Путин, были сфальсифицированы.

Эксперт утверждает, что власти России в разы завысили результаты голосования, проигнорировав мнение граждан, которые пришли на выборы высказать свою позицию касательно дальнейшего развития страны. В любом случае даже с показателями, которые приводит математик, Путин все равно является лидером среди своих конкурентов.

Даже несмотря на то, что любимец большинства россиян не вел активную предвыборную кампанию, как Жириновский и Собчак, ему удалось оправдать надежды граждан, которые в очередной раз пожелали видеть его "у руля" Российской Федерации. Сулакшин подвел итог своего расследования касательно фальсификации на выборах президента в 2018 году. Он заявил, что следы нарушений всегда остаются на поверхности, а скрыть их не удастся никому.