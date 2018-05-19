Путин: Уникальные образцы оружия России опережают зарубежные

Сегодня, 20:09

Запад сильно отстает от России в области производства оружия. Именно этот фактор делает российскую армию одной из самых сильных в мире.

Путин подтвердил, что уникальные образцы оружия РФ опережают зарубежные модели. Наши уникальные разработки не имеют аналогов и разрабатываются в секретности с научной точностью. Об этом президент поведал присутствующим на военном совещании.

Владимир Владимирович выразил слова благодарности всем, кто причастен к появлению новых боевых единиц на вооружении РФ. Путин подтвердил, что уникальные образцы оружия используются военными и становятся отличной опорой в вопросе защите государства при необходимости. Мощный оборонный и военный комплексы помогают России не сдавать позиции в списке самых влиятельных стран мира. Также вооружние армии России помогает держать врагов в постоянном напряжении и не давать им "даже думать" о завоевании непобедимой России.