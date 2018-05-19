Встречу Путина и Меркель сравнили с «визитом к врачу»

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Меркель шантажирует Трампа сближением с Путиным, а Трамп в ответ грозит санкциями.

Немецкие СМИ по-разному отреагировали на встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в его резиденции в Сочи, однако почти все сошлись во мнении, что основательный разговор лидеров двух стран давно назрел. Причём большую заинтересованность в диалоге, несмотря на наличие множества претензий к Москве, проявлял как раз таки Берлин. Обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung даже сравнил визит Меркель в Россию с походом к зубному врачу, заметив, что это было «больно, но необходимо».

О массе накопившихся в Европе и, в том числе в Германии, накануне встречи проблем, в решении которых не обойтись без России, пишет Spiegel. Тут и трещащая по швам коалиция Запада, и проблемы Сирии с Украиной, и угроза срыва ядерного соглашения с Ираном. К тому же антироссийские настроения в Европе слабеют, что тоже важно понимать при построении двусторонних отношений между Берлином и Москвой. Некоторые масс-медиа дали оценку визиту Меркель в РФ, как попытке шантажа Вашингтона, который то и дело грозит Европе санкциями за лояльность к «Северному потоку-2». Немецкие издания обратили внимание, что канцлер высказала безоговорочную приверженность данному проекту. Появившаяся аккурат перед встречей Меркель и Путина заметка в Frankfurter Allgemeine Zeitung авторства Петра Порошенко под заголовком «СП-2 кормит монстра», похоже, совсем не была взята во внимание немецкой стороной. Впрочем, по итогам переговоров Путин всё же пообещал, что Украина без транзитной прибыли не останется. Российского лидера немецкая пресса вообще возвела едва ли не до уровня императора мира. К примеру, Bild пишет, что Путин в Сочи показал Меркель «кто в доме хозяин». Хотя обозреватель авторитетного издания довольно странно оценил ход переговоров, усмотрев даже в, казалось бы, невинном букете роз для канцлера некое оскорбление.

Возвращаясь к вопросу международной ситуации в Европе, стоит отметить, что та же Frankfurter Allgemeine Zeitung справедливо заметила – разногласия между Россией и Германией по-прежнему огромны, но тон этой встречи был намного мягче, чем в предыдущие разы, что стало своего рода сигналом Трампу, рискующему остаться без союзников. Что же касается самой Меркель, то она с достоинством вынесла этот нужный, но болезненный "визит к врачу".